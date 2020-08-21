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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Salih Kavrazlı’ya prim

’ya prim

Salih Kavrazlı’ya prim

, Temmuz 2019'da Altınordu'dan hücum oyuncusu 'yı etmişti.

, Temmuz 2019'da Altınordu'dan hücum oyuncusu 'yı etmişti. 18 yaşına giren Kavrazlı geçen sene statüye takıldığı için oynayamamıştı. Genç golcünün mevcut sözleşmesine bonus maddesi eklendi. Kavrazlı'nın kontratına "Gol başına 5 bin TL prim kazanır" maddesi koyuldu.
  1. 21.8.2020
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