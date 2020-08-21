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21 Ağustos 2020, Cuma
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Eddie Newton Ömür’le görüştü

Eddie Newton Ömür’le görüştü

Nefes almakta güçlük çektiği için burun ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ile bir araya geldi.

Nefes almakta güçlük çektiği için burun ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ile bir araya geldi. 21 yaşındaki yıldız, hocasıyla iki konu üzerinde görüşme yaptı. Öncelikle takıma katılma süreciyle ilgili İngiliz çalıştırıcıya bilgi verdi. Ardından bu sezonki planlama hakkında konuşmalar gerçekleşti. Abdülkadir'in 10 gün için idmanlara başlayacağı öğrenildi
  1. 21.8.2020
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