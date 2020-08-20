Üç genç A Takım’da - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Üç genç A Takım’da

Üç genç A ’da

Üç genç A Takım’da

Bordo-mavililerde , A ve gençler arasında düzenli geçişi sağlayacak formülü buldu.

Bordo-mavililerde , A ve gençler arasında düzenli geçişi sağlayacak formülü buldu. İngiliz çalıştırıcı eksik gördüğü mevkilerdeki problemi kapatmak için Kerem Baykuş, Rahmi Anıl Başaran ve Safa Kınalı'yı A Takım kadrosuna dahil etti. Üç genç oyuncu aslarla birlikte idmana çıktı.
  1. 20.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üç genç A Takım’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA