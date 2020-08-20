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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Fırtına'ya süper yıldız! Teklif yapıldı

'a süper yıldız! Teklif yapıldı

Trabzonspor'a süper yıldız! Teklif yapıldı

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen , çalışmalarına son sürat devam ediyor... Bordo-mavililer, Tunus’un yetiştirdiği büyük yeteneğin peşine düştü. Fırtına, 29 yaşındaki hücum oyuncusu için Fransız ekibine kiralama teklifi sundu.

kulübü, 'kusursuz kadro' kurmak için kolları sıvamış durumda. her pozisyon için alternatifli şekilde bir liste hazırlıyor. Hücuma da katkılar sürüyor. Valladolid'in genç forveti Stiven Plaza'yı kapan bordo-mavililer yeni bir hamleye daha hazırlanıyor. O isim 'in süper yıldızı . Trabzonspor, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor. Görüşmeler başladı.

ÖNCE SAINT-ETIENNE
Trabzonspor, prensipler gereği önce futbolcularla değil, bonservisini elinde bulunduran kulüplerle görüşüyor. Bu sebeple bordo-mavililer ilk olarak işin Saint Etienne tarafını aşmaya çalışacak. Fransız ekibiyle pazarlıklar başladı. Wahbi Khazri'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Saint-Etienne kapıyı 8 milyon euro'dan açtığı için satın alma opsiyonuyla kiralama formülü ilk planda. Kulübüyle anlaşıldıktan sonra Tunuslu ile görüşülecek.
Yunus Emre

Pandemi nedeniyle normalde 38 hafta sürecek Ligi 28. haftada bitirilmişti.

  1. 20.8.2020
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