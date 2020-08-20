Trabzonspor'a süper yıldız! Teklif yapıldı

Karadeniz kulübü, 'kusursuz kadro' kurmak için kolları sıvamış durumda. Trabzonspor her pozisyon için alternatifli şekilde bir liste hazırlıyor. Hücuma da katkılar sürüyor. Valladolid'in genç forveti Stiven Plaza'yı kapan bordo-mavililer yeni bir hamleye daha hazırlanıyor. O isim Saint Etienne'in süper yıldızı Wahbi Khazri. Trabzonspor, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor. Görüşmeler başladı.



ÖNCE SAINT-ETIENNE

Trabzonspor, prensipler gereği önce futbolcularla değil, bonservisini elinde bulunduran kulüplerle görüşüyor. Bu sebeple bordo-mavililer ilk olarak işin Saint Etienne tarafını aşmaya çalışacak. Fransız ekibiyle pazarlıklar başladı. Wahbi Khazri'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Saint-Etienne kapıyı 8 milyon euro'dan açtığı için satın alma opsiyonuyla kiralama formülü ilk planda. Kulübüyle anlaşıldıktan sonra Tunuslu ile görüşülecek.

Yunus Emre SEL



Pandemi nedeniyle normalde 38 hafta sürecek Fransa Ligi 28. haftada bitirilmişti.