Trabzonspor'a süper yıldız! Teklif yapıldı
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, çalışmalarına son sürat devam ediyor... Bordo-mavililer, Tunus’un yetiştirdiği büyük yeteneğin peşine düştü. Fırtına, 29 yaşındaki hücum oyuncusu için Fransız ekibine kiralama teklifi sundu.
Karadeniz kulübü, 'kusursuz kadro' kurmak için kolları sıvamış durumda. Trabzonspor her pozisyon için alternatifli şekilde bir liste hazırlıyor. Hücuma da katkılar sürüyor. Valladolid'in genç forveti Stiven Plaza'yı kapan bordo-mavililer yeni bir hamleye daha hazırlanıyor. O isim Saint Etienne'in süper yıldızı Wahbi Khazri. Trabzonspor, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor. Görüşmeler başladı.
ÖNCE SAINT-ETIENNE
Trabzonspor, prensipler gereği önce futbolcularla değil, bonservisini elinde bulunduran kulüplerle görüşüyor. Bu sebeple bordo-mavililer ilk olarak işin Saint Etienne tarafını aşmaya çalışacak. Fransız ekibiyle pazarlıklar başladı. Wahbi Khazri'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Saint-Etienne kapıyı 8 milyon euro'dan açtığı için satın alma opsiyonuyla kiralama formülü ilk planda. Kulübüyle anlaşıldıktan sonra Tunuslu ile görüşülecek.
Yunus Emre SEL
Pandemi nedeniyle normalde 38 hafta sürecek Fransa Ligi 28. haftada bitirilmişti.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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