TFF Tahkim Kurulu Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin lira para cezalarını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin lira para cezalarını onadı.
Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Ağaoğlu'na verilen 75 hak mahrumiyetine ve 63 bin lira para cezasına yönelik itirazla ilgili duruşma gerçekleştirildiği belirtildi.
Ahmet Ağaoğlu'nun da video konferans yoluyla beyanda bulunduğu toplantıda, yapılan itirazın reddedildiği ve Ağaoğlu'na verilen cezaların oybirliğiyle onandığı aktarıldı.
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TFF Tahkim Kurulu Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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