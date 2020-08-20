TFF Tahkim Kurulu Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Tahkim Kurulu Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı

'nun cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı

, Başkanı 'nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin lira para cezalarını onadı.

() , Kulübü Başkanı 'nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin lira para cezalarını onadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, () tarafından Ağaoğlu'na verilen 75 hak mahrumiyetine ve 63 bin lira para cezasına yönelik itirazla ilgili duruşma gerçekleştirildiği belirtildi.

Ahmet Ağaoğlu'nun da video konferans yoluyla beyanda bulunduğu toplantıda, yapılan itirazın reddedildiği ve Ağaoğlu'na verilen cezaların oybirliğiyle onandığı aktarıldı.

  1. 20.08.2020
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