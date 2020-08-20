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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Testler sürüyor

Testler sürüyor

'da futbolcular gruplar halinde testlerden geçmeye devam ediyor.

'da futbolcular gruplar halinde testlerden geçmeye devam ediyor. Bordo- mavili oyunculara sezon başı rutin testler uygulanıyor. Çıkan sonuçlara göre de idmanda yükleme programları belirleniyor. Kuvvet ve dayanıklılık testleri bugün de sürecek.
  1. 20.8.2020
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