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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Omeruo yakın

Omeruo yakın

, stoper için yolu ’den geçmiş iki isimle görüşüyor. Maliyeti nedeniyle Omeruo, Awaziem’in önünde.

Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezon ağır stoperlerden çok çekmişti. Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton bu yıl atletik savunmacılar istiyor. Görüşülen oyuncular arasında ikisinin yolu 'den geçti. ve 'da forma giyen Kenneth Omeruo ile bir dönem 'da boy gösteren Chidozie Awaziem gündemde. hem kulüpleriyle hem de oyuncularla temas kurdu. Omeruo için Leganes'e, Awaziem için Porto'ya teklifler gitti. Kamerunlu Omeruo'nun hem kiralama maliyeti hem de yıllık ücretinin daha düşük olması sebebiyle vatandaşı Awaziem'den önde olduğu öğrenildi.

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Omeruo geçen sezon 23 maçta oynadı. 1 gol attı, 5 sarı kart gördü.

  1. 20.8.2020
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