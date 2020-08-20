Omeruo yakın
Trabzonspor, stoper için yolu Türkiye’den geçmiş iki isimle görüşüyor. Maliyeti nedeniyle Omeruo, Awaziem’in önünde.
Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezon ağır stoperlerden çok çekmişti. Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton bu yıl atletik savunmacılar istiyor. Görüşülen oyuncular arasında ikisinin yolu Türkiye'den geçti. Kasımpaşa ve Alanyaspor'da forma giyen Kenneth Omeruo ile bir dönem Çaykur Rizespor'da boy gösteren Chidozie Awaziem gündemde. Trabzonspor hem kulüpleriyle hem de oyuncularla temas kurdu. Omeruo için Leganes'e, Awaziem için Porto'ya teklifler gitti. Kamerunlu Omeruo'nun hem kiralama maliyeti hem de yıllık ücretinin daha düşük olması sebebiyle vatandaşı Awaziem'den önde olduğu öğrenildi.
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Omeruo geçen sezon 23 maçta oynadı. 1 gol attı, 5 sarı kart gördü.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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