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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Keyifli çalışma

Keyifli çalışma

temsilcisinde hazırlıkları sürüyor.

temsilcisinde hazırlıkları sürüyor. Bordo-mavililer dün de teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi. hoca hata gördüğü anda idmanı durdurarak uyarılarda bulundu. Futbolcuların, İngiliz hocanın oyun felsefesine her geçen gün daha da uyum sağladıkları gözlendi. Bordo-mavililerin birbirleriyle de sık sık şakalaşmaları dikkat çekti.
  1. 20.8.2020
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