Kankalar alışverişte

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth, referansıyla alınan Anders Trondsen'e her konuda yardım ediyor. İki Norveçli oyuncu önceki gün birlikte alışverişe çıktılar. Trabzon sokaklarında iki yıldız ismi gören bordomavililer de Sörloth ve Trondsen ile hatıra fotoğrafları çekildiler.