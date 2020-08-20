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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Kankalar alışverişte

Kankalar alışverişte

'in gol kralı , referansıyla alınan 'e her konuda yardım ediyor.

'in gol kralı , referansıyla alınan 'e her konuda yardım ediyor. İki Norveçli oyuncu önceki gün birlikte alışverişe çıktılar. sokaklarında iki yıldız ismi gören bordomavililer de Sörloth ve Trondsen ile hatıra fotoğrafları çekildiler.

  1. 20.8.2020
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