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20 Ağustos 2020, Perşembe
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bavul topluyor

Flavio bavul topluyor

'un renklerine bağlamak istediği orta saha oyuncusu evrak işlerinin tamamlanmasını bekliyor.

'un renklerine bağlamak istediği orta saha oyuncusu evrak işlerinin tamamlanmasını bekliyor. 24 yaşındaki futbolcu bavullarını toplamaya başladı. resmiyete döküldüğü anda 'ye gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili kulübe resmi imzayı atacak.
  1. 20.8.2020
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