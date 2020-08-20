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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Brighton’a bir ret daha

Brighton’a bir ret daha

ekibi için ilk olarak 10 milyon euro önermişti. 'un bu teklife "Hayır" demesinden sonra İngiliz temsilcisi rakamı 3.5 milyon euro daha artırdı.

ekibi için ilk olarak 10 milyon euro önermişti. 'un bu teklife "Hayır" demesinden sonra İngiliz temsilcisi rakamı 3.5 milyon euro daha artırdı. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu, 24 yaşındaki kalecisi için bu rakamı da düşük buldu. Bu arada Uğurcan'ı isteyen bir başka İngiliz ekibi Sheffield United, 20.5 milyon euro ödeyerek Bournemouth'un kalecisi Aaron Ramsdale'i renklerine kattı.
  1. 20.8.2020
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