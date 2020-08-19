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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Testten geçtiler

Testten geçtiler

devinde futbolcular dün sabah saatlerinde teste girdiler.

devinde futbolcular dün sabah saatlerinde teste girdiler. Oyuncular, gruplar halinde kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrollerinden geçtiler. Bordo-mavili futbolcular bu anlarda birbirleriyle şakalaştılar, ortaya renkli kareler çıktı.
  1. 19.8.2020
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