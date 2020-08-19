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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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İdmana devam

İdmana devam

hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer yeni hocası yönetiminde 1.5 saatlik çalışma gerçekleştirdi.

hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer yeni hocası yönetiminde 1.5 saatlik çalışma gerçekleştirdi. Futbolcuların sezonun başında hırslı olmaları dikkat çekti. Tüm futbolcular, Eddie Newton'un gözüne girmek için büyük çaba sarf ediyorlar.
  1. 19.8.2020
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