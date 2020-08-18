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18 Ağustos 2020, Salı
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Uğurcan için geliyorlar

Uğurcan için geliyorlar

İngiliz basını, 'ın için kısa süre içinde 'a geleceğini yazdı.

İngiliz basını, 'ın için kısa süre içinde 'a geleceğini yazdı. Haberde, Brighton'lı idarecilerin birkaç gün içinde Trabzon'da bordo-mavili yönetimle pazarlık masasına oturacağı belirtildi. ekibi, temsilcisinin 15 milyon euro'luk ilk teklifini reddetmişti. Brighton'lı yöneticilerin rakamı yükseltip masaya oturacakları öğrenildi.
  1. 18.8.2020
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