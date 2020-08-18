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18 Ağustos 2020, Salı
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'da hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

, 'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

, hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde sabah yapılan antrenmanda dayanıklılık ve kuvvet çalışan bordo mavililer, 17.00'de yapılan akşam antrenmanında ise kuvvet çalışmaları, topa sahip olma oyunları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan Trabzonspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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  1. 18.08.2020
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