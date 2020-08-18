Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yapılan antrenmanda dayanıklılık ve kuvvet çalışan bordo mavililer, 17.00'de yapılan akşam antrenmanında ise kuvvet çalışmaları, topa sahip olma oyunları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan Trabzonspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 18.08.2020
- Karagümrük İtalyan milli kaleci Emiliano Viviano ile 2 yıllığına anlaştı
- Olympique Lyon Cenk Özkaçar'ı resmen açıkladı
- Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı!
- Antalyaspor Serdar Gürler'le 3 yıllık sözleşme imzaladı
- Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü testleri negatif çıktı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.