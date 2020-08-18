Trabzon’dan imza şov
Forvet Plaza, orta saha Trondsen, sol bek Marlon ve stoper Edgar Le için tören düzenlendi. 4 yıldız resmen Fırtına oldu.
Trabzonspor'da dün tam anlamıyla imza şov vardı. Bordomavililer geçtiğimiz sezon takıma gelip Feyenoord'a kiralanan Edgar Le ile bu yıl alınan Stiven Plaza, Anders Trondsen ve Marlon için resmi imza töreni düzenledi. Dört futbolcunun imzasına başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Ahmet Ağaoğlu her futbolcuyu tek tek tanıttı.
İşte o sözleri: Edgar Le'yi geçen sezon aldık ama yabancı sınırı nedeniyle Feyenoord'a kiralamıştık. Bu yıl şampiyonluk mücadelesi verecek takımımızda yer alacak. Kendisinden beklentimiz yüksek.
Trondsen'i 1 yıldır takip ediyoruz. Sörloth gibi bir referansı var. Trondsen'in işi zor. Sörloth'tan dolayı ondan beklentilerimiz de çok yüksek. Zirve mücadelesinde bize büyük katkısı olacak.
Marlon'u scout ekibimiz 1 yıldır canlı izliyordu. Yaşı çok genç. Performansı iyi ve gelişime açık bir oyuncu. Umarım gelişimini burada daha da ileri taşır. Kiralık geldi, opsiyonu bizde.
Plaza, Ronaldo'nun keşfettiği, teknik yetenekleri çok yüksek ve gelişime açık bir futbolcu. Bu açıdan baktığımızda da Avrupa'nın en doğru kulübüne geldi. Golleriyle bize faydası olacaktır.
Stiven Plaza
Trabzonspor gibi büyük bir kulübe transfer olduğum için mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir yükseliş. Taraftar beni hep sahada kazanmak için mücadele ederken görecek.
Trondsen
Sörloth burada çok başarılı oldu. Ben de aynı şekilde iyi bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Sörloth her konuşmamızda Trabzonspor'un harika bir kulüp olduğunu söyledi. Taraftarımız da muhteşem.
Marlon
Kazanma geleneği olan ve her zaman zirveyi hedefleyen bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımız futbola inanılmaz derecede bağlı. Burada olduğum için çok şanslıyım.
Edgar Le
Geçen yıl gelmiştim ama yabancı limitinden dolayı burada oynayamamıştım. Feyenoord'da iyi işler yaptım. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Önümüzdeki yıl sonuna kadar mücadele vereceğiz.
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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