Salih Kavrazlı çok heyecanlı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Salih Kavrazlı çok heyecanlı

çok heyecanlı

Salih Kavrazlı çok heyecanlı

ekibinin geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer ettiği , yeni dönemde A Takımla birlikte antrenmanlara katılacak.

18 yaşındaki genç golcü teknik direktör Eddie Newton'ın gözüne girmeye çalışacak. Yaz dönemini boş geçirmeyen Salih bireysel çalışmalarla kendini yeni sezona hazırladı.

  1. 16.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salih Kavrazlı çok heyecanlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA