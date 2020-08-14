Fluminense muhabirinden Marlon yorumu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fluminense muhabirinden Marlon yorumu!

muhabirinden yorumu!

Fluminense muhabirinden Marlon yorumu!

, Brezilyalı futbolcu 'u kadrosuna katarak sol bek mevkisini güçlendirdi. Gazetemiz yazarlarından , muhabiri ile temas kurarak genç oyuncu hakkında bilgi aldı.

Yazarımız , Fırtına'nın yeni transferi için muhabiri ile temas kurarak 23 yaşıntaki sol beki değerlendirmesini istedi.

İşte Blois'in görüşleri: Marlon, olumlu pas yüzdesi ve isabetli ortalarıyla biliniyor. Fluminense'ye geldiğinde genç ve tecrübesizdi. Ancak yüksek bir potansiyeli vardı. Bu dönemde 11'de fazla şans bulamasa da oyuna dahil olduğu anlarda başarılı oldu. U20 takımında forma giydiği dönemde, zamanın Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin büyük övgüsünü aldı. Ancak Fluminense'nin kümede kalma savaşı verdiği 2018'de daha çok yedek kulübesinde oturdu. Geçen sezon Boavista'ya kiralanan Marlon, olgunlaşma fırsatı buldu. Hem taktiksel hem fiziksel açıdan gelişti. Aslında Fluminense'de ilk 11'de oynayacak kapasiteye fazlasıyla ulaştı ancak teknik direktör Hellmann tercihini Edigio'dan yana kullandı. çok iyi bir bek aldı diyebilirim. Marlon orada iyi bir çıkış şansı yakalayabilir.

  1. 14.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fluminense muhabirinden Marlon yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA