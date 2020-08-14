Fluminense muhabirinden Marlon yorumu!
Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Marlon'u kadrosuna katarak sol bek mevkisini güçlendirdi. Gazetemiz yazarlarından Ali Baransel, Fluminense muhabiri Blois ile temas kurarak genç oyuncu hakkında bilgi aldı.
Yazarımız Ali Baransel, Fırtına'nın yeni transferi Marlon için Fluminense muhabiri Blois ile temas kurarak 23 yaşıntaki sol beki değerlendirmesini istedi.
İşte Blois'in görüşleri: Marlon, olumlu pas yüzdesi ve isabetli ortalarıyla biliniyor. Fluminense'ye geldiğinde genç ve tecrübesizdi. Ancak yüksek bir potansiyeli vardı. Bu dönemde 11'de fazla şans bulamasa da oyuna dahil olduğu anlarda başarılı oldu. Brezilya U20 takımında forma giydiği dönemde, zamanın Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin büyük övgüsünü aldı. Ancak Fluminense'nin kümede kalma savaşı verdiği 2018'de daha çok yedek kulübesinde oturdu. Geçen sezon Boavista'ya kiralanan Marlon, olgunlaşma fırsatı buldu. Hem taktiksel hem fiziksel açıdan gelişti. Aslında Fluminense'de ilk 11'de oynayacak kapasiteye fazlasıyla ulaştı ancak teknik direktör Hellmann tercihini Edigio'dan yana kullandı. Trabzonspor çok iyi bir bek aldı diyebilirim. Marlon orada iyi bir çıkış şansı yakalayabilir.
- 14.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fluminense muhabirinden Marlon yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.