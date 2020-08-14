Fluminense muhabirinden Marlon yorumu!

Yazarımız Ali Baransel, Fırtına'nın yeni transferi Marlon için Fluminense muhabiri Blois ile temas kurarak 23 yaşıntaki sol beki değerlendirmesini istedi.



İşte Blois'in görüşleri: Marlon, olumlu pas yüzdesi ve isabetli ortalarıyla biliniyor. Fluminense'ye geldiğinde genç ve tecrübesizdi. Ancak yüksek bir potansiyeli vardı. Bu dönemde 11'de fazla şans bulamasa da oyuna dahil olduğu anlarda başarılı oldu. Brezilya U20 takımında forma giydiği dönemde, zamanın Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin büyük övgüsünü aldı. Ancak Fluminense'nin kümede kalma savaşı verdiği 2018'de daha çok yedek kulübesinde oturdu. Geçen sezon Boavista'ya kiralanan Marlon, olgunlaşma fırsatı buldu. Hem taktiksel hem fiziksel açıdan gelişti. Aslında Fluminense'de ilk 11'de oynayacak kapasiteye fazlasıyla ulaştı ancak teknik direktör Hellmann tercihini Edigio'dan yana kullandı. Trabzonspor çok iyi bir bek aldı diyebilirim. Marlon orada iyi bir çıkış şansı yakalayabilir.