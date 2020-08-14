Ajeti Celtic’e gitti
Karadeniz devinin transfer listesinde yer alan Albian Ajeti, kararını İskoç ekibi Celtic'ten yana kullandı. West Ham United'ın takımda düşünmediği 23 yaşındaki forvet, Celtic'e 5.5 milyon euro bedelle transfer olduğu bildirildi.
Karadeniz devinin transfer listesinde yer alan Albian Ajeti, kararını İskoç ekibi Celtic'ten yana kullandı. West Ham United'ın takımda düşünmediği 23 yaşındaki forvet, Celtic'e 5.5 milyon euro bedelle transfer olduğu bildirildi.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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