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14 Ağustos 2020, Cuma
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Ajeti Celtic’e gitti

Ajeti Celtic’e gitti

devinin listesinde yer alan , kararını İskoç ekibi Celtic'ten yana kullandı. 'ın takımda düşünmediği 23 yaşındaki forvet, Celtic'e 5.5 milyon euro bedelle transfer olduğu bildirildi.

devinin listesinde yer alan , kararını İskoç ekibi Celtic'ten yana kullandı. 'ın takımda düşünmediği 23 yaşındaki forvet, Celtic'e 5.5 milyon euro bedelle transfer olduğu bildirildi.

  1. 14.8.2020
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