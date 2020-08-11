Atakan Gündüz’ün müthiş değişimi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Atakan Gündüz’ün müthiş değişimi

’ün müthiş değişimi

Atakan Gündüz’ün müthiş değişimi

ekibinin, Altınordu'dan renklerine bağladığı fiziksel kalitesini her gün geliştiriyor.

ekibinin, Altınordu'dan renklerine bağladığı fiziksel kalitesini her gün geliştiriyor. temsilcisinden geldiğinde zayıf bir görüntüsü olan 19 yaşındaki oyuncu bordo-mavililerde A Takım'la çalışmaya başlayınca ciddi fiziksel değişim yaşadı. Yaptığı özel fitness antrenmanlarıyla kas kütlesini geliştiren Atakan bu sezon forma rekabetine hazır olduğunu söylüyor.
  1. 11.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atakan Gündüz’ün müthiş değişimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA