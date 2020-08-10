Serkan hazırkıta - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Serkan hazırkıta

Serkan hazırkıta

Serkan hazırkıta

Bordo-mavili ekibin genç yeteneği umutlu.

Bordo-mavili ekibin genç yeteneği umutlu. Geçen sezon ligde 7 maçta 241 dakika oynayan 21 yaşındaki futbolcu bu yıl daha fazla süre bulacağını düşünüyor. Fiziksel olarak da kendini çok geliştirdi.

  1. 10.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serkan hazırkıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA