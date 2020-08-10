Bayraklı formalar
Trabzonspor taraftarı Türk bayraklı formaları ne zaman alabileceğini merak ediyordu.
Trabzonspor taraftarı Türk bayraklı formaları ne zaman alabileceğini merak ediyordu. Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu sezon formasına Türk bayrağını koyma hakkı bulunan Karadeniz ekibi satışlardan rekor gelir bekliyor. Türk bayraklı formalar 1 Eylül'den itibaren TS Club'larda olacak.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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