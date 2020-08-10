Trabzonspor taraftarı Türk bayraklı formaları ne zaman alabileceğini merak ediyordu. Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu sezon formasına Türk bayrağını koyma hakkı bulunan Karadeniz ekibi satışlardan rekor gelir bekliyor. Türk bayraklı formalar 1 Eylül'den itibaren TS Club'larda olacak.