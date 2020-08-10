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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Bayraklı formalar

Bayraklı formalar

taraftarı Türk bayraklı formaları ne zaman alabileceğini merak ediyordu.

taraftarı Türk bayraklı formaları ne zaman alabileceğini merak ediyordu. 'nı kazandığı için bu sezon formasına Türk bayrağını koyma hakkı bulunan ekibi satışlardan rekor gelir bekliyor. Türk bayraklı formalar 1 Eylül'den itibaren TS Club'larda olacak.

  1. 10.8.2020
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