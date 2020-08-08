Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'un yeni transferi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon 'in takım sayısının artmasıyla daha rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen , ile anlaştı. Peki, Anders Trondsen kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

gelecek sezon uygun bütçe ile kaliteli ve rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. İlk girişimini gerçekleştiren Trabzonspor ile anlaştı.

ANDERS TRONDSEN KİMDİR?

Anders Trondsen 30 Mart 1995 yılında Norveç'te dünyaya geldi. 4 kez Norveç milli takımında forma giyen Anders Trondsen, merkez orta sahada görev alıyor. 183 cm boyundaki Anders Trondsen bu sezon 23 maçta 1 gol 5 asist yaptı.

  1. 08.08.2020
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