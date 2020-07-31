Trabzonspor son 24 yılın en golcü dönemini geçirdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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son 24 yılın en golcü dönemini geçirdi!

Trabzonspor son 24 yılın en golcü dönemini geçirdi!

'nı müzesine götüren , 'de de son 24 sezonun en skorer dönemine ulaştı. Bordo-mavili ekip bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda rakip fileleri tam 110 kez sarstı.

'i ikinci sırada tamamlayan ve 'nı müzesine götüren , son yılların en golcü dönemini yaşayıp, 3 kulvarda 110 gol kaydetti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 maçta 24 gol, Avrupa kupalarında da 10 maçta 10 gol olmak üzere, toplam 53 resmi karşılaşmada rakip fileleri 110 kez havalandırmayı başardı.

ekibi, Süper Lig'de sezonu 76 golle en skorer takımı olarak tamamladı.

SON 24 SEZONUN EN GOLCÜ DÖNEMİ

Trabzonspor, 76 golle ligde son 24 sezonun en golcü dönemini geride bıraktı. Bordo-mavili takım, en son ligi ikinci sırada bitirdiği 1995-96 sezonunda 79 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Trabzonspor, ligde 34 haftanın sadece 1'inde gol kaydedemedi. Bordo-mavililer, ligin 10. haftasında 'ye sahasında 1-0 yenildiği karşılaşmada gol atamadı.

Karadeniz ekibi, kupada ise 9 maçın 1'ini golsüz tamamladı. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda normal süresi 2-0'lık sonuçla biten ve penaltı atışlarıyla elediği Yukatel Denizlispor karşısında gol kaydedemedi.

GOLLERDE 5 FUTBOLCU YÜKÜ ÇEKTİ

Trabzonspor'un 110 golünün 78'ini Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Novak ve Ekuban attı. Sörloth, 49 maçta attığı 33 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Bu futbolcuyu 14 golle Anthony Nwakaeme, 11 golle , 10'ar golle de Filip Novak ve Caleb Ekuban takip etti.

  1. 31.07.2020
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