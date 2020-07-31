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31 Temmuz 2020, Cuma
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Newton tarihe geçti

Newton tarihe geçti

devi, antrenör yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanarak önemli galibiyetlere imza attı.

devi, antrenör yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanarak önemli galibiyetlere imza attı. Newton ile ligde 'u deplasmanda 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligi ikinci sırada tamamlamayı başardı. Newton yönetiminde Karadeniz ekibi, Aytemiz 'u da 2-0 yenerek 'nı müzesine götürmeyi bildi. Böylelikle İngiliz çalıştırıcı, iki maçlık döneminde takımının ligi ikinci bitirmesini sağlayıp, kupa mutluluğu yaşattı.

HASRETE SON VERDİ
Trabzonspor'da 10 yıllık kupa hasreti Newton döneminde sona erdi. En son 2009-2010 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bordo-mavililerde, Newton idaresinde bu hasret dindi.

KUPA ŞAMPİYONU 2. YABANCI
Tarıhınde 15. kez Türkiye Kupası finali oynayan ve 9. kez adını zirveye yazdıran Trabzonspor'da Eddie Newton, bu başarıya ulaşan ikinci yabancı çalıştırıcı oldu. Trabzonspor, 1991-92 sezonunda Belçikalı teknik direktör Urbain Breams yönetiminde kupayı kazanmıştı.

  1. 31.7.2020
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