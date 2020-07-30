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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Yeni formayla ilk zafer geldi

Yeni formayla ilk zafer geldi

, Finali'nde 'a karşı yeni formasıyla sahadaydı. Trabzonsporlu futbolcular, 2020-2021 sezonunda giyecekleri beyaz renkli formayla 'ndaki yerini aldı.

Fırtına, Finali'nde 'a karşı yeni formasıyla sahadaydı. Trabzonsporlu futbolcular, 2020-2021 sezonunda giyecekleri beyaz renkli formayla 'ndaki yerini aldı. Yeni formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada sezonun flaş takımı Alanyaspor'a şans tanımayan temsilcisi, Türkiye'nin kupasında zafere uzandı. Bordo-mavili kulübün hesabından yapılan forma tanıtımı büyük ilgi görürken, dün de yayınlanan kamera arkası görüntüleri büyük beğeni topladı. Bu arada taraftarları da sosyal medyada yeni formayla ilgili olumlu yorumlarda bulundu.
  1. 30.7.2020
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