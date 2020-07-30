Türkiye'nin kupası Trabzon'da!

Türkiye'nin kupasında zafer Trabzonspor'un... Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde sezonun flaş takımlarından Alanyaspor'a şans tanımayan bordo-mavililer, tam 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. En son 2010'da Fenerbahçe'yi devirip, kupayı kaldıran Fırtına, bu kulvarda 9. kez şampiyonluk yaşadı. 5. turdan başladığı kupada 7 galibiyet, 1 yenilgiyle finale çıkan Trabzonspor, toplam 9 karşılaşmada 24 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

10 MİLYON KAZANDI

Sırasıyla Altay, Denizlispor, Erzurum Belediye, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u yıkan Trabzonspor, 2019-20 sezonunu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamladı. Karadeniz temsilcisi, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği Türkiye Kupası'nı 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010'dan sonra 2019-2020'de de kazandı. Bu arada bordo-mavililer, dün akşamki başarısıyla kasasına da 10 milyon TL koydu.