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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Ganalı Ekuban 5 dakika dayanabildi

Ganalı Ekuban 5 dakika dayanabildi

'un yıldız isimlerinden Ekuban, dün akşamın şanssız isimlerindendi. 36. dakikada sakatlanan yıldız futbolcu, 5 dakika boyunca kendini denedi ancak 41'de oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bordo-mavililerin yıldız isimlerinden Ekuban, dün akşamın şanssız isimlerindendi. 36. dakikada sakatlanan yıldız futbolcu, 5 dakika boyunca kendini denedi ancak 41'de oyundan çıkmak zorunda kaldı. Acılar içinde kenara gelen Ganalı futbolcu, yerini 'na bıraktı. Sol bacak adalesindeki sakatlıktan dolayı oyuna devam edemeyen 26 yaşındaki futbolcu, kenara gelir gelmez tedavisine başlandı ve sakatlık yaşadığı bölge bandajla sarıldı. Yıldız futbolcunun durumu bugün netlik kazanacak.
  1. 30.7.2020
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