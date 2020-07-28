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28 Temmuz 2020, Salı
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tanıttı!

Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı!

ekiplerinden resmi sitesinden, tanıttı. Bordo-mavililer paylaştığı video ile çubuklu formayı taraftarın beğenisine sundu.

2020-21 sezonunda giyeceği çubuklu formayı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tanıttı. Bordo-mavili takım paylaşıma, "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil. 2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club'larda!" notunu düştü.

İşte Trabzonspor'un yeni sezon giyeceği çubuklu forması...

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 20:13
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