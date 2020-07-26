Kral Sörloth
Trabzonspor’dan 8 yıl sonra gol kralı çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, 24 kez fileleri havalandırdı, bu alanda zirve yaptı. Sörloth, Fırtına’nın tarihindeki 5. kral oldu.
2019-20'nin tartışmasız öne çıkan ismi Alexander Sörloth… Süper Lig'de bu sezon oynanan 34 maçta da forma giyen Norveçli futbolcu, 24 kez rakip fileleri havalandırdı, gol krallığında zirveye çıktı. Trabzonspor'da 8 sezon sonra bir oyuncu gol kralı olurken, 24 yaşındaki futbolcu performansıyla kulüp tarihine de adını yazdırdı. Resmi karşılaşmalarda Karadeniz ekibinin en golcü yabancı ismi olan Sörloth, 48 maçta 31 kez ağları sarstı, 41 maçta 28 golü bulunan Şota Arveladze'yi geride bıraktı.
KARİYERİNDE ZİRVE YAPTI
Sörloth, Necmi Perekli, Şota Arveladze, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz'dan sonra Trabzon tarihindeki 5. kral oldu. Yıldız futbolcunun gol attığı 18 lig maçında 11 galibiyet elde eden bordo-mavililer, 6 beraberlik, 1 de yenilgiyle sahadan ayrıldı. Fırtına'nın satın alma opsiyonuyla 2 sezonluğuna 750 bin euro'ya kiraladığı Sörloth, kariyerinin de en iyi dönemini yaşadı. 2014-15'te Norveç'te 13 gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, 2017-18'de Crystal ve Midtylland formalarıyla resmi maçlarda 15 gol atmıştı.
GUILHERME VASAT KALDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında Abdulkadir Parmak'ın yerine oyuna giren Guilherme, beklentilerin altında kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı 46 dakikada 9 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti. Yüzde 80.6 pas isabetiyle oynayan Brezilyalı futbolcunun 3 ortasından da biri isabetliydi.
PEREIRA'DAN 5. ASİST
Trabzonspor'un istikrarlı isimlerinden Joao Pereira, sezonun son maçında asistiyle öne çıktı. Sörloth'un skoru belirleyen golünü attıran Portekizli futbolcu, dünkü 90 dakikada da performansıyla tam puan aldı. Savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra hücuma da destek veren Pereira, bu sezon ligi 6 asistle tamamlandı.
KADİR HAS'TA DOSTLUK RÜZGARI
Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı iki takımın başkanı birlikte takip etti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaloğlu, 90 dakika öncesi ve sonrasında dostluk mesajları da verdi. Kurmaylarıyla birlikte maçı birlikte takip eden ikili, pozisyonlar sırasında heyecanlarını da gizlemedi.
- 26.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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