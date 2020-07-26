Erce Kardeşler: O golü yememeliydim

Fırtına'nın genç file bekçisi Erce Kardeşler, 28. haftada oynanan Alanyaspor maçını unutamıyor. O karşılaşmanın son dakikalarında yediği gol nedeniyle hala kendisine kızdığını söyleyen Erce, "90+5'te o golü yemeseydim, böyle olmayabilirdi. Kendime bu yüzden kızgınım. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.