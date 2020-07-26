Erce Kardeşler: O golü yememeliydim - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Erce Kardeşler: O golü yememeliydim

: O golü yememeliydim

Erce Kardeşler: O golü yememeliydim

Fırtına’nın genç file bekçisi , 28. haftada oynanan maçını unutamıyor.

Fırtına'nın genç file bekçisi , 28. haftada oynanan maçını unutamıyor. O karşılaşmanın son dakikalarında yediği gol nedeniyle hala kendisine kızdığını söyleyen Erce, "90+5'te o golü yemeseydim, böyle olmayabilirdi. Kendime bu yüzden kızgınım. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

  1. 26.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erce Kardeşler: O golü yememeliydim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA