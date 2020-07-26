Eddie Newton: Kupayı kazanacağız
Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor başında Kayserispor maçına çıkan Eddie Newton, Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini belirtti.
Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor başında Kayserispor maçına çıkan Eddie Newton, 90 dakika sonunda şunları söyledi: "Sezonun son maçına iyi hazırlandık ve ligi galibiyetle tamamlamayı başardık. Artık sezon geride kaldı. Şimdi takım olarak düşündüğümüz tek şey Türkiye Kupası'nda oynayacağımız final. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz. Bu sezonu bir kupayla tamamlamayı hedefliyoruz. Yarından (bugün) itibaren final için hazırlıklara başlayacağız. Oyunculardan da istediğimiz şey, finale konsantre olmaları ve başka bir şey düşünmemeleri. İnanıyorum ki, taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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