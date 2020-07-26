Eddie Newton: Kupayı kazanacağız - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Eddie Newton: Kupayı kazanacağız

: Kupayı kazanacağız

Eddie Newton: Kupayı kazanacağız

ile yolların ayrılmasının ardından başında maçına çıkan , 'nı kazanmak istediklerini belirtti.

ile yolların ayrılmasının ardından başında maçına çıkan , 90 dakika sonunda şunları söyledi: "Sezonun son maçına iyi hazırlandık ve ligi galibiyetle tamamlamayı başardık. Artık sezon geride kaldı. Şimdi takım olarak düşündüğümüz tek şey 'nda oynayacağımız final. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz. Bu sezonu bir kupayla tamamlamayı hedefliyoruz. Yarından (bugün) itibaren final için hazırlıklara başlayacağız. Oyunculardan da istediğimiz şey, finale konsantre olmaları ve başka bir şey düşünmemeleri. İnanıyorum ki, taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz.

  1. 26.7.2020
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