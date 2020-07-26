Abdullah Avcı takipte
Trabzonspor gelecek sezon hoca adayları arasında ilk sırada yer alan tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçını yardımcılarıyla birlikte izledi.
Geçtiğimiz hafta teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor, boşta olan Abdullah Avcı ile görüşmelere başlamıştı. En son Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, yaptığı ön hazırlıklığı da bordo-mavili yönetime iletmişti. Detaylı organizasyon şeması ve planlamasını sunduğu başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetimin kararını bekleyen tecrübeli hocanın dünkü Kayseris por karşılaşmasını da TV'den izlediği öğrenildi. Yardımcılarıyla birlikte bu maçı takip eden Avcı'nın Trabzonspor yönetiminin kabul etmesi halinde yapacağı sunumda dünkü 90 dakikayla ilgili izlenimlerini de aktaracağı ifade edildi. 2019-20'ye başladığı Beşiktaş ile 27 resmi karşılaşmaya çıkan Abdullah Avcı, bu maçların 11'inde galibiyet sevinci yaşamış, 3 beraberlik, 13 yenilgi almıştı.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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