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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı takipte

takipte

Abdullah Avcı takipte

gelecek sezon hoca adayları arasında ilk sırada yer alan tecrübeli teknik adam, maçını yardımcılarıyla birlikte izledi.

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran , boşta olan ile görüşmelere başlamıştı. En son 'ı çalıştıran Avcı, yaptığı ön hazırlıklığı da bordo-mavili yönetime iletmişti. Detaylı organizasyon şeması ve planlamasını sunduğu başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetimin kararını bekleyen tecrübeli hocanın dünkü Kayseris por karşılaşmasını da TV'den izlediği öğrenildi. Yardımcılarıyla birlikte bu maçı takip eden Avcı'nın Trabzonspor yönetiminin kabul etmesi halinde yapacağı sunumda dünkü 90 dakikayla ilgili izlenimlerini de aktaracağı ifade edildi. 2019-20'ye başladığı Beşiktaş ile 27 resmi karşılaşmaya çıkan Abdullah Avcı, bu maçların 11'inde galibiyet sevinci yaşamış, 3 beraberlik, 13 yenilgi almıştı.

  1. 26.7.2020
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