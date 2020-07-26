64 isme tören
Bordo-mavililerde dün 25 yıllık üyelik süresini doldurup Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 64 kişi için tören düzenlendi.
Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu'ndaki törene Trabzonspor yöneticisi Yusuf Hayırlıoğlu, genel sekreter yardımcısı Kemal Ertürk, Divan Başkanımız Ali Sürmen ve Divan Başkanlık Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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