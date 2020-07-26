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26 Temmuz 2020, Pazar
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64 isme tören

64 isme tören

Bordo-mavililerde dün 25 yıllık üyelik süresini doldurup Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 64 kişi için tören düzenlendi.

Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu'ndaki törene yöneticisi Yusuf Hayırlıoğlu, genel sekreter yardımcısı Kemal Ertürk, Divan Başkanımız Ali Sürmen ve Divan Başkanlık Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

  1. 26.7.2020
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