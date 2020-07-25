Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte ilk 11'ler
Süper Lig'in 34. ve kapanış haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Kayserispor'un ligde kalma umudunu devam ettirmesi için mutlaka puan ve puanlar alması gerekiyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Kayserispor ve Trabzonspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, puan veya puanlar alarak ligde kalmak istiyor ancak gözler, Rizespor ve Yeni Malatyaspor maçında olacak. Öte yandan Kayserispor - Trabzonspor maçını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor- Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR - Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravet.
TRABZONSPOR - Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
Trabzonspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (1B 4M), bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı. Sarı kırmızılı ekibin rakibine karşı son iç saha galibiyeti, 2012/13 sezonunda Robert Prosinecki yönetiminde gelmişti (2-1).
Kayserispor'u Süper Lig'de dört maçtır yenen Trabzonspor, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 16 gol gönderdi. Bordo mavili ekibin 2013/14 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla mağlup ettiği iki takımdan biri Kayserispor (9; Rizespor ile birlikte).
Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanamayan Kayserispor (1B 2M), daha önce üç maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Sarı kırmızılı ekip bu karşılaşmada Trabzonspor'u yenemezse Süper Lig'den düşecek.
Son iki Süper Lig maçını kaybeden Trabzonspor, Ağustos-Eylül 2016 arasından bu yana üst üste üç yenilgi almıyor.
Kayserispor, 2013/14'ten bu yana ligde yer aldığı sezonların son haftalarında oynadığı beş maçı da kaybetti.
Trabzonspor, Süper Lig'e verilen aranın ardından puan kaybettiği beş maçta da skor avantajı yakaladı (12 puan; 3B 2M).
Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü Artem Kravets kaydetti.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 20:04
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte ilk 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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