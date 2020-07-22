Sakatlıklar çok etkiledi

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan Trabzonspor'da koronavirüs salgını sonrası özellikle Mikel ve Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından kadroda alternatif oyuncu sayısı azaldı. Hamle gücü düşen bordo-mavililerde bu süreçte Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban gibi takımın önemli isimlerinin de sakatlık yaşamaları, takımın performansındaki düşüşte etkili oldu.



İKİNCİLİK HEDEFİ

Şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor'da lig ikinciliği de garanti değil. Fırtına, 34. haftada Kayseri'ye deplasmanda mağlup olması, 60 puanla iki puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Sivas'ın Göztepe deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde ikinci sıradaki yerini kaybedecek.



TARAFTARI ARADI

Bordo-mavili takım, salgın sürecinde taraftar desteğini aradı. Muhteşem taraftar desteğinden yoksun kalan Karadeniz ekibi, bu dönemde sahasında oynadığı dört karşılaşmada, üç beraberlik, bir mağlubiyet alarak kazanamadı. İç sahada sadece üç puan kazanabilen Trabzonspor, dış sahadan ise yedi puan çıkardı.