Sakatlıklar çok etkiledi
Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan Trabzonspor'da koronavirüs salgını sonrası özellikle Mikel ve Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından kadroda alternatif oyuncu sayısı azaldı.
Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan Trabzonspor'da koronavirüs salgını sonrası özellikle Mikel ve Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından kadroda alternatif oyuncu sayısı azaldı. Hamle gücü düşen bordo-mavililerde bu süreçte Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban gibi takımın önemli isimlerinin de sakatlık yaşamaları, takımın performansındaki düşüşte etkili oldu.
İKİNCİLİK HEDEFİ
Şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor'da lig ikinciliği de garanti değil. Fırtına, 34. haftada Kayseri'ye deplasmanda mağlup olması, 60 puanla iki puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Sivas'ın Göztepe deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde ikinci sıradaki yerini kaybedecek.
TARAFTARI ARADI
Bordo-mavili takım, salgın sürecinde taraftar desteğini aradı. Muhteşem taraftar desteğinden yoksun kalan Karadeniz ekibi, bu dönemde sahasında oynadığı dört karşılaşmada, üç beraberlik, bir mağlubiyet alarak kazanamadı. İç sahada sadece üç puan kazanabilen Trabzonspor, dış sahadan ise yedi puan çıkardı.
- 22.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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