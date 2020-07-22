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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sakatlıklar çok etkiledi

Sakatlıklar çok etkiledi

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan 'da koronavirüs salgını sonrası özellikle Mikel ve Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından kadroda alternatif oyuncu sayısı azaldı.

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan 'da koronavirüs salgını sonrası özellikle Mikel ve Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından kadroda alternatif oyuncu sayısı azaldı. Hamle gücü düşen bordo-mavililerde bu süreçte Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban gibi takımın önemli isimlerinin de sakatlık yaşamaları, takımın performansındaki düşüşte etkili oldu.

İKİNCİLİK HEDEFİ
Şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor'da lig ikinciliği de garanti değil. Fırtına, 34. haftada 'ye deplasmanda mağlup olması, 60 puanla iki puan gerisinde üçüncü sırada bulunan 'ın deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde ikinci sıradaki yerini kaybedecek.

TARAFTARI ARADI
Bordo-mavili takım, salgın sürecinde taraftar desteğini aradı. Muhteşem taraftar desteğinden yoksun kalan ekibi, bu dönemde sahasında oynadığı dört karşılaşmada, üç beraberlik, bir mağlubiyet alarak kazanamadı. İç sahada sadece üç puan kazanabilen Trabzonspor, dış sahadan ise yedi puan çıkardı.

  1. 22.7.2020
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