Trabzonspor'a hakemler dur dedi! Başakşehir'e ise kırmızı halı serdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına bitime bir hafta kala veda eden Trabzonspor için rakip takımlarla verilen mücadeleler kadar hakem hataları da ön plana çıktı. Son oynanan İttifak Holding Konyaspor maçındaki biri net golün iptali olmak üzere 4 hatalı karara imza atan hakem Atilla Karaoğlan başta olmak üzere hakemlerin Trabzonspor'a karşı yaptığı biraz hatalar, ligin kaderine direkt etki etti. Bordo-mavili taraftarlar yaşanan kayıplarda takımın futbolu kadar hakem hatalarının da etkisinin oldukça fazla olduğuna vurgu yapıyor. Oyuncular da hakem hatalarının bilinçli yapıldığını, bu durumun önemli bir motivasyon kaybına neden olduğuna dikkat çekti. Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hatalarının bu kadar dikkat çektiği sezonda şampiyonluğa ulaşan Başakşehir aleyhine hata yapılmaması, lehine ise bir sürü karar verilmesi dikkat çekti.

'ŞEHİR'İN KADROLU HAKEMLERİ

Bordo-mavililerin rakibi Başakşehir'in 2-1 kazandığı A.Gücü maçı sonrasında oklar bir kez daha İstanbul ekibine çevrildi. A.Gücü'nün 1-0 öndeyken attığı ikinci golün ofsayt diye iptal edilmesi, Skirtel'in kırmızı kartının es geçilmesi, Başakşehir'in ikinci golünde elle müdahalenin 'VAR'a bile götürülmemesi Göksel Gümüşdağ'ın kollandığını bir kez daha gösterdi. Uzun süredir gündemden düşmeyen Gümüşdağ'ın hakemlerle olan yakınlığı istatistiklere de yansıdı. MHK'ye kayıtlı 50'ye yakın hakem olmasına rağmen Başakşehir maçlarında sürekli aynı isimler görev aldı. Başakşehir'in son 3 sezonu baz alındığında 2017- 18'de oynanan 34 maçta sadece 13 hakem düdük çaldı. Bu sezon da Fırat Aydınus, Halil Umut Meler, Halis Özkahya ve Ali Palabıyık öne çıkıyor.

HAKEMİN LİSANSI İPTAL EDİLMELİ

Hakem Hüseyin Göçek, Başakşehir lehine karşılaşmada öyle kararlara imza attı ki tüm Türkiye bu maçı konuştu. Karşılaşmanın ardından hakem yorumcuları Hüseyin Göçek'in lisansının iptal edilmesi gerektiğine vurgu yaparken, Ankaragücü kulübü ise bir sezonun ellerinden alındığını açıkladı. Başakşehir lehine sezon boyunda yapılan birçok hata ön plana çıkarken; aleyhine verilen kararlarda ise hakemlerin hemen cezalandırılması ve uzun süre maç alamaması da dikkat çekti. MHK, Trabzonspor'u iki kez doğrayan Abdulkadir Bitigen'e ısrarla görev veriyor. MHK çok tartışılan hakemi 1 hafta sonra Trabzon- A.Gücü maçına atadı. Bitigen penaltıyla yine tepki topladı.

BAŞAKŞEHİR'E YANLIŞ YAPAN HAKEMLER YOK EDİLDİ



TARIH: 24 ARALIK 2016 ADANA-BAŞAKŞEHIR (1-1)

Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadelenin 72. dakikasında İstanbul ekibinin golü verilmedi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bu pozisyon sonrası hakem ekibine tepki verdiği kaydedildi. Bu mücadelede golü vermeyen yardımcı hakem Erkan Bulut klasman düşürüldü.



TARIH: 15 NİSAN 2018 BAŞAKŞEHIRGALATASARAY (2-0)

Başakşehir'in yenildiği bu maçın ardından başkan Göksel Gümüşdağ'ın hakem odasına girerek Halil Umut Meler'e tepki gösterdiği iddia edildi. Meler'in bu konuyu ağlayarak maçın gözlemcisi Oğuz Sarvan'a anlattığı kaydedildi. Ancak bu olay ne hakem ne gözlemci raporuna yansıdı.



TARIH: 21 EYLÜL 2018 BURSA-BAŞAKŞEHIR (0-0)

Orta hakem Ümit Öztürk, VAR başında Mete Kalkavan vardı. 4. hakem de Koray Gençerler'di. Maç sonunda Göksel Gümüşdağ'ın Gençerler ile tartışma yaşadığı belirtildi. Gümüşdağ ve hakemler arasında yaşandığı kaydedilen bu olay da hakem ve gözlemci raporlarına yansımadı, hiç edildi.



TARİH: 7 EKIM 2018 F.BAHÇE-BAŞAKŞEHIR (0-0)

Elektirikler gittiği için VAR sistemi çalışmadı. Bu sırada Başakşehir gol attı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Serkan Çınar da buna uydu. Bu mücadelenin ardından Serkan Çınar tam anlamıyla kızağa çekildi. Çınar Kadıköy'deki bu karşılaşma sonrasında dört ay maç alamadı.



TARIH: 23 EYLÜL 2019 BEŞIKTAŞ-BAŞAKŞEHIR (1-1)

Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa, Ljajic'in kendisine yaptığı harekete kırmızı kart yerine sarı gösterdi. TFF tarafından sözleşmesi fesh edildi. Arslanboğa'nın aracılar vasıtasıile Gümüşdağ'dan ricacı olduğu belirtildi. Arslanboğa bu görüşmenin ardından hakemliğe geri döndü.



TARIH: 9 ŞUBAT 2020 SIVAS-BAŞAKŞEHIR (1-1)

Hakem Halis Özkahya, altıpasın içinde elle müdahale sonrası auta çıkan pozisyonda Sivas lehine penaltı vermedi. Yiğidolar bu kararın haksız olduğunu kaydettiler. Aynı Özkahya, Trabzonspor'un Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta hatalı kararlar vermişti



İŞTE TRABZONSPOR'UN İSYAN ETTİĞİ O MAÇLAR:

1. HAFTA KASIMPAŞA-TRABZON: 1-1

DAKİKA 35: Kasımpaşalı K.Hafez, sağ bek Pereira'yı ceza alanında düşürdü. Cüneyt Çakır penaltı vermedi. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da "Devam" dedi.

MAÇIN HAKEMİ:CÜNEYT ÇAKIR

VAR HAKEMİ: METE KALKAVAN







2. HAFTA TRABZON-Y.MALATYA: 2-1

DAKİKA 21: Trabzonspor'un sahasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 21. dakikasında Caleb Ekuban ceza sahası içinde yere indirildi. Bu son derece kritik pozisyonda penaltı verilmedi. Bu net penaltının es geçilmesi de skandal olarak kayıtlara geçti.

MAÇIN HAKEMİ: KORAY GENÇERLER

VAR HAKEMİ: HALIS ÖZKAHYA







3. HAFTA FENERBAHÇE-TRABZON: 1-1

DAKİKA 33: Nwakaeme, ceza alanı içinde Zanka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ve VAR bu pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar vererek çıldırttı.

MAÇIN HAKEMİ: FIRAT AYDINUS

VAR HAKEMİ: ALI PALABIYIK







4. HAFTA TRABZON G.BİRLİĞİ: 2-2

DAKİKA 84: Orta sahada Daniel Sturridge'e yapılan pozisyonda faul kararı çıkmıyor. Ankara ekibi pozisyonunun devamında beraberlik golünü buluyor.

MAÇIN HAKEMİ: METE KALKAVA

VAR HAKEMİ: HÜSEYIN GÖÇEK







5. HAFTA SİVAS-TRABZON: 2-1

DAKİKA 41: Donis Avdijaj'ın rakipten temiz aldığı topta faul kararı verildi. Bu atağın devamında Sivasspor bu karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.

DAKİKA 80: Sörloth'un kullandığı penaltıda kurallar gereği Sivasspor kalecisi Samassa'nın bir ayağının çizgide olması gerek. Penaltı tekrarlanmadı.

MAÇIN HAKEMİ: Y. KEMAL UĞURLU

VAR HAKEMİ: ALİ ŞANSALAN



9. HAFTA TRABZON-BAŞAKŞEHİR: 1-1

DAKİKA 38: Başakşehir forveti Crivelli topu ceza sahası içinde elle kesiyor. Trabzonsporlular penaltı bekliyor. Ali Palabıyık ve Bitigen görmezden geliyor.

DAKİKA 90+5: Daha önceden sarı kartı bulunan Martin Skrtel, Sörloth'a arkadan sert bir darbe vuruyor. İkinci sarıdan atılması gerekirken sadece faul çalınıyor.

MAÇIN HAKEMİ: ALI PALABIYIK

VAR HAKEMİ: ABDULKADIR BITIGEN



10. HAFTA TRABZON-GÖZTEPE: 0-1

DAKİKA 27-28-44: Soner 27'de Sosa'ya 28 ve 44'te Yusuf'a 3 tehlikeli hareket yapıyor. Hiçbirinde sarı görmüyor. 2. yarının hemen başında kart görüyor. Öncekilerden biri verilse kırmızıdan atılacaktı.

DAKİKA 56: Jerome'un arkadan gelip Jose Sosa'yı biçmesine kırmızı kart çıkmıyor. VAR'dan da izleme tavsiyesi gelmiyor.

DAKİKA 56: Sörloth ceza sahası içinde Titi'nin net müdahalesiyle yerde kalıyor. Hakem Aydınus görmüyor VAR yine sessiz kalıyor.

MAÇIN HAKEMİ: FIRAT AYDINUS

VAR HAKEMİ: KORAY GENÇERLER



15. HAFTA TRABZON-DENİZLİ

Maçta iki kritik pozisyon oldu. İlkinde iki Denizlisporlu oyuncu topa elle dokundu. İkincisinde Ekuban ceza sahasında indirildi. Kalkavan yine es geçti.

MAÇIN HAKEMİ: HALIS ÖZKAHYA

VAR HAKEMİ: METE KALKAVAN



26. HAFTA TRABZON-BAŞAKŞEHİR: 1-1

Skrtel, hava topuna yükselmeye çalışan Trabzonsporlu Nwakaeme'yi bir eliyle formasından çekip öbürüyle omuzuna basıp net şekilde indirdi. Hakem Aydınus "Devam" dedi. VAR başındaki Mete Kalkavan uyudu.

MAÇIN HAKEMİ: FIRAT AYDINUS

VAR HAKEMİ: METE KALKAVAN



29. HAFTA TRABZON-ANKARAGÜCÜ: 1-1

DAKİKA 85: Trabzon'un net penaltısını es geçti, VAR'a gitti, penaltı vermemek için ofsayt uydurdu, tarihe geçti. KARAR OFSAYT.

MAÇIN HAKEMİ: ABDULKADIR BITIGEN

VAR HAKEMİ: SUAT ARSLANBOĞA



32. HAFTA DENİZLİ-TRABZONSPOR: 2-1

DAKİKA 15: Anthoy Nwakaeme'nin Abdülkadir Ömür'e attığı gollük pasta Bergdish topa elle müdahale ediyor ancak hakem pozisyonu görmezden gelerek penaltıyı es geçiyor.

DAKİKA 61: Novak'ın kullandığı taç atışı sonrası top Oğuz Yılmaz'ın eline çarptı. Ama ne hakem Yaşar Kemal Uğurlu ne de VAR'daki Özgür Yankaya bunu gördü.

MAÇIN HAKEMİ: YAŞAR KEMAL UĞURLU

VAR HAKEMİ: ÖZGÜN YANKAYA



33. HAFTA TRABZONSPOR-KONYA: 3-4

DAKİKA 72: Ndiaye ceza sahasının biraz dışında topla buluştu ve şutunu attı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. Ancak hakem Atilla Karaoğlan, Ekuban'ın sırtına çarpan pozisyonu 'eline çaptı' diyerek net golü iptal etti. Bu golün iptal edilmesine Trabzonsporlu futbolcular uzun süre itiraz ettiler. Ancak karar değişmedi ve buz gibi gol güme gitti.

MAÇIN HAKEMİ: ATILLA KARAOĞLAN

VAR HAKEMİ: SERKAN TOKAT