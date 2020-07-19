Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler  - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Bordo mavililer, bir yandan umudunu son ana kadar sürdürmek isterken, diğer yandan da gözler Başakşehir maçında olacak. Peki Hüseyin Çimşir'in muhtemel 11'i nasıl olacak? - maçı saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen her şey...

Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğun en önemli adaylarından , evinde 'u ağırlayacak. Bordo mavili kulüp, alacağı 3 puanla beraber Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.

MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR : Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Ndiaye, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Thuram

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzon Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 2'den naklen ekranlara gelecek.

38. RANDEVU
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.

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SOSA YOK
Fırtına'da Konyaspor karşılaşması öncesi önemli bir eksik var. Kaptan Jose Sosa kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın yerine Badou Ndiaye oynayacak.

Ahmet Ağaoğlu: Son düdük çalana kadar...

4 OYUNCU İLE ANLAŞTIK
"Kadro iskeletimizi koruyacağız. Şimdiden ön sözleşme imzaladığımız 4 tane oyuncu var. 1-2 isim daha eklenebilir. Önümüzdeki sezondan itibaren mali yönden tüm kulüpler zorlanacak. Ben altyapıdan oyuncu çıkarıp sahaya sürmeye mecburum"

Bizim oyunculara atlıyorlar sonra vergi diye ağlıyorlar!

"Bizim oyuncularımıza, bizim ligimizden atlayan takımlar var. Kendi bütçene göre takımını kuracaksın. Benim 1 verdiğim oyuncuya, 3 teklif edip sonra vergi neden yüzde 15'ten 40'a çıktı diye ağlamayacaksın.

Trabzonspor Konya maçında umudunu sürdürmek istiyor

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 15:20
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