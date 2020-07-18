Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor | CANLI - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Ağaoğlu: UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor

Başkanı : kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor | CANLI

ekiplerinden Başkanı önemli açıklamalarda bulunuyor. Spor'un canlı yayın konuğu olan Ağaoğlu, CAS davasıyla ilgili merak edilenleri cevaplıyor.

Ahmet Ağaoğlu: Yapılan spekülasyonlar davanın gerçeğini yansıtmıyor. içinde olan herkesin konuşacağı her konuda araştırma yapması gerekiyor.

Biz UEFA ile 2016, 2017 ve 2018 kapsayan bir mutabakat yapmıştık. Orada fazla verilen açıktan dolayı ceza aldık. 5 milyon Euro yerine 55 milyon Euro açık vardı. Biz eksi 50 milyon Euro ile geldik.

Finansal fair-play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair-play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı.

UEFA'nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık.

Önceki yönetimlerin borçlarına da kefil oldum. tarihinde ilk defa transfer yasağı aldı.

Mayıs ayında 22 milyon euro sermaye artışına gittik. 12 milyon euro açığımız olduğu gerekçesiyle men edildik.

Mahkemede 'Sporun ruhu ceza mı, ödül mü?' diye sordum. , kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor.

UEFA'ya sürdürülebilir bir bilanço sunduk. Tüm futbol kulüplerini kapsayan bir vergi affından faydalandık.


  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 15:31
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