Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor | CANLI
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor. TRT Spor'un canlı yayın konuğu olan Ağaoğlu, CAS davasıyla ilgili merak edilenleri cevaplıyor.
Ahmet Ağaoğlu: Yapılan spekülasyonlar davanın gerçeğini yansıtmıyor. Futbolun içinde olan herkesin konuşacağı her konuda araştırma yapması gerekiyor.
Biz UEFA ile 2016, 2017 ve 2018 kapsayan bir mutabakat yapmıştık. Orada fazla verilen açıktan dolayı ceza aldık. 5 milyon Euro yerine 55 milyon Euro açık vardı. Biz eksi 50 milyon Euro ile geldik.
Finansal fair-play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair-play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı.
UEFA'nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık.
Önceki yönetimlerin borçlarına da kefil oldum. Trabzonspor tarihinde ilk defa transfer yasağı aldı.
Mayıs ayında 22 milyon euro sermaye artışına gittik. 12 milyon euro açığımız olduğu gerekçesiyle men edildik.
Mahkemede 'Sporun ruhu ceza mı, ödül mü?' diye sordum. UEFA, kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor.
UEFA'ya sürdürülebilir bir bilanço sunduk. Tüm futbol kulüplerini kapsayan bir vergi affından faydalandık.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 15:31
- Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaş'a Ruslar çalım attı! Süper yeteneğin yeni takımı...
- Grant Jerrett Darüşşafaka Tekfen'de!
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor | CANLI
- Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
- Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...
- Beşiktaş savunmayı yeniden inşa ediyor! 2 ayrılık 2 transfer
- Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
- Galatasaray taraftarı onu istiyor! "Arda Turan gelmezse..."
- Derbi öncesi transfer savaşı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.