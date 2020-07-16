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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: duruşması sona erdi! 'la ilgili karar 2 hafta sonra açıklanacak

Son dakika: CAS duruşması sona erdi! Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra açıklanacak

Uluslararası Spor (), ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak. TSİ 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi.

'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Bordo-mavili takım konuyu yargıya taşımıştı. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederken, Uluslararası Spor ()'a başvuruda bulunmuştu. Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yardımıyla yapılan duruşma sona erdi.

2 HAFTA SONRA AÇIKLANACAK!
, Trabzonspor'la ilgili kararını iki hafta sonra verecek.

  1. 16.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 13:43
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