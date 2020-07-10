Büyük sıkıntı 'VAR'
Galatasaray Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır, 2 kritik kararı VAR’a danışarak verdi. Halil Umut Meler de Antalya maçında yine VAR’a sarıldı! VAR sistemi olmasa Fırtına’nın, yine sezon başında olduğu gibi puanları uçup gidecekti...
Trabzon bu sezon hakem hatalarından çok çekti. Son iki maçta ise bu hatalar iyice ayyuka çıktı. G.Saray ve Antalyaspor maçlarında VAR olmasa yine doğranacaktı!
NET KIRMIZI KARTI VEREMEDİ
Galatasaray maçında Cüneyt Çakır, Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı fairplay dışı hareket için VAR'a gitti. Da Costa'ya kart çıkartan Çakır, VAR'ın çağırması sonrası Feghouli'ye kırmızı gösterdi.
SÖRLOTH'U BİÇTİ AMA GÖRMEDİ
Çakır, Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'u indirmesini de görmedi. VAR'ın çağırması sonrası penaltıyı verdi. Trabzon-Antalya maçında ise Halil Umut Meler'i VAR kurtardı!
İKİ PENALTIYI VAR İLE VERDİ
Veysel'in eline çarpan topu görmeyen Meler, VAR'ın çağırmasıyla penaltıyı çaldı. Mukariu'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu ise yine VAR'ın uyarısıyla izleyip penaltıyı verdi.
Takvim
- 10.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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