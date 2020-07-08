Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Antalyaspor maçı 11'i
Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı 3-1 mağlup ederek Başakşehir’i amansız takibini sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında tek hedef 3 puan parolasıyla Antalyaspor karşısına çıkıyor. Öğrencileriyle birlikte galibiyete kilitlenen Hüseyin Çimşir, Akdeniz ekibi karşısındaki 11'ini ise belirledi. İşte Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i...
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, 31'inci hafta mücadelesinde bugün Antalyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, bugün de kazanarak zirve yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile talebelerinin tek düşüncesi kazanmak ve son haftaya kadar mücadeleye devam etmek. Tüm şehir ve milyonlarca bordo-mavili yürek de 'O sezon bu sezon' diyerek mutlu son için geri sayıma geçmiş durumda, tam anlamıyla bir kenetlenme yaşanıyor.
GALİBİYET SÖZÜ
Çimşir, futbolcularıyla yaptığı toplantıda kalan 4 haftanın final niteliğinde olduğunu ve kesinlikle 4'te 4 yapmaları gerektiğini söyledi. 41 yaşındaki hoca, "Herkes sahada sonuna kadar savaşacak. Önce Antalyaspor sınavını geçmemiz gerek. Sahada terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız. Milyonlar bizden bunu bekliyor. Her galibiyetten sonra şehirde yaşanan coşku bu özlemin büyüklüğünü gösteriyor. Yolun sonu şampiyonluk. Bunu başararak tarihe geçme fırsatımız var" dedi. Oyuncular da "Bu saatten sonra bırakmak bize yakışmaz. Gerekeni yapar ve sonunda mutlu sona ulaşacağız" diyerek hocalarına söz verdi.
İŞTE TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Blanco.
TRABZONSPOR 29-8 ÖNDE
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, bugün yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 karşılaşmada, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu periyotta 87 gol attı, 45 gol yedi.
ANTALYA'DA DOKUZ EKSİK
Antalyaspor, Trabzonspor karşısına sakat ve cezalı toplam 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Kırmızı-beyazlı takımda bugün sakatlıklar ve cazalar nedeniyle Podolski, Fredy, Ersam Gülüm, Sinan, Celutska, Bahadır, Charles, Hakan Özmert ve Jahovic yok.
SADECE 2 KEZ KAYBETTİ
Fırtına, Antalya ile sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordomavililer, bu periyotta 50 gol atarken, 18 gol yedi. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Antalyaspor maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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