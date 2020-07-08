Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Antalyaspor maçı 11'i - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Antalyaspor maçı 11'i

şampiyonluk aşkına! İşte maçı 11'i

Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Geçtiğimiz hafta ’ı 3-1 mağlup ederek ’i amansız takibini sürdüren , 'in 31. haftasında tek hedef 3 puan parolasıyla karşısına çıkıyor. Öğrencileriyle birlikte galibiyete kilitlenen Hüseyin Çimşir, Akdeniz ekibi karşısındaki 11'ini ise belirledi. İşte Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i...

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , 31'inci hafta mücadelesinde bugün 'u ağırlayacak. karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, bugün de kazanarak zirve yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile talebelerinin tek düşüncesi kazanmak ve son haftaya kadar mücadeleye devam etmek. Tüm şehir ve milyonlarca bordo-mavili yürek de 'O sezon bu sezon' diyerek mutlu son için geri sayıma geçmiş durumda, tam anlamıyla bir kenetlenme yaşanıyor.

GALİBİYET SÖZÜ

Çimşir, futbolcularıyla yaptığı toplantıda kalan 4 haftanın final niteliğinde olduğunu ve kesinlikle 4'te 4 yapmaları gerektiğini söyledi. 41 yaşındaki hoca, "Herkes sahada sonuna kadar savaşacak. Önce Antalyaspor sınavını geçmemiz gerek. Sahada terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız. Milyonlar bizden bunu bekliyor. Her galibiyetten sonra şehirde yaşanan coşku bu özlemin büyüklüğünü gösteriyor. Yolun sonu şampiyonluk. Bunu başararak tarihe geçme fırsatımız var" dedi. Oyuncular da "Bu saatten sonra bırakmak bize yakışmaz. Gerekeni yapar ve sonunda mutlu sona ulaşacağız" diyerek hocalarına söz verdi.

İŞTE TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Blanco.

TRABZONSPOR 29-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, bugün yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 karşılaşmada, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu periyotta 87 gol attı, 45 gol yedi.

ANTALYA'DA DOKUZ EKSİK

Antalyaspor, Trabzonspor karşısına sakat ve cezalı toplam 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Kırmızı-beyazlı takımda bugün sakatlıklar ve cazalar nedeniyle Podolski, Fredy, Ersam Gülüm, Sinan, Celutska, Bahadır, Charles, Hakan Özmert ve Jahovic yok.

SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

Fırtına, Antalya ile sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordomavililer, bu periyotta 50 gol atarken, 18 gol yedi. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı ekibi, 3-1 kazandı.

  1. 8.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Antalyaspor maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA