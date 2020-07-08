Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, 31'inci hafta mücadelesinde bugün Antalyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, bugün de kazanarak zirve yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile talebelerinin tek düşüncesi kazanmak ve son haftaya kadar mücadeleye devam etmek. Tüm şehir ve milyonlarca bordo-mavili yürek de 'O sezon bu sezon' diyerek mutlu son için geri sayıma geçmiş durumda, tam anlamıyla bir kenetlenme yaşanıyor.

GALİBİYET SÖZÜ

Çimşir, futbolcularıyla yaptığı toplantıda kalan 4 haftanın final niteliğinde olduğunu ve kesinlikle 4'te 4 yapmaları gerektiğini söyledi. 41 yaşındaki hoca, "Herkes sahada sonuna kadar savaşacak. Önce Antalyaspor sınavını geçmemiz gerek. Sahada terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız. Milyonlar bizden bunu bekliyor. Her galibiyetten sonra şehirde yaşanan coşku bu özlemin büyüklüğünü gösteriyor. Yolun sonu şampiyonluk. Bunu başararak tarihe geçme fırsatımız var" dedi. Oyuncular da "Bu saatten sonra bırakmak bize yakışmaz. Gerekeni yapar ve sonunda mutlu sona ulaşacağız" diyerek hocalarına söz verdi.

İŞTE TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Blanco.

TRABZONSPOR 29-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, bugün yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 karşılaşmada, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu periyotta 87 gol attı, 45 gol yedi.

ANTALYA'DA DOKUZ EKSİK

Antalyaspor, Trabzonspor karşısına sakat ve cezalı toplam 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Kırmızı-beyazlı takımda bugün sakatlıklar ve cazalar nedeniyle Podolski, Fredy, Ersam Gülüm, Sinan, Celutska, Bahadır, Charles, Hakan Özmert ve Jahovic yok.

SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

Fırtına, Antalya ile sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordomavililer, bu periyotta 50 gol atarken, 18 gol yedi. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.