Trabzonspor'da 12. corona virüsü test sonuçları negatif çıktı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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'da 12. test sonuçları negatif çıktı

Trabzonspor'da 12. corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, yönetim kurulu, futbolcular, teknik heyet ve takım çalışanlarına yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

ekiplerinden 'da rutin olarak yapılan teslerinde tüm takımın sonuçları negatif çıktı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır



  1. 07.07.2020
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