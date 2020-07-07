Trabzonspor'da 12. corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da rutin olarak yapılan corona virüsü teslerinde tüm takımın sonuçları negatif çıktı.



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır





