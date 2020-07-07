Trabzonspor'da 12. corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
Trabzonspor Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, yönetim kurulu, futbolcular, teknik heyet ve takım çalışanlarına yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da rutin olarak yapılan corona virüsü teslerinde tüm takımın sonuçları negatif çıktı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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