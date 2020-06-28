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28 Haziran 2020, Pazar
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’den ret

Tahkim’den ret

Başkanı , idareciler , ve 'a mücadelesi sonrası ceza gelmişti.

Başkanı , idareciler , ve 'a mücadelesi sonrası ceza gelmişti. Bordo-mavililer idari tedbirin kaldırılması yönünde 'e başvurmuştu. İtiraz, oybirliği ile reddedildi. Taraftarlar bu karara tepkili.
  1. 28.6.2020
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