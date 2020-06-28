Kötü oynadık avantaj yitirdik
Karadeniz ekibi sahasında Başkent temsilcisiyle berabere kaldı. Teknik direktör Çimşir “Bırakmadan yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Ligde uzun süre lider götürdüğü yarışta geçtiğimiz hafta Başakşehir'e geçilen Trabzonspor, dün sahasında A.Gücü'nü yenerek maç fazlasıyla da olsa tahta çıkmak istiyordu. Hedef hem 3 puanı almak hem de G.Saray maçı öncesi Başakşehir üzerinde baskı kurmaktı. Rakip de ligde son sırada bulunan Ankaragücü'ydü. Maça erken golle başlayan Fırtına, rakibiyle 1-1 berabere kalınca teknik direktör Hüseyin Çimşir'in morali bozuldu.
5 HAFTA DAHA VAR
Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir ortak görüş olan kötü oynadıklarını kabul etti. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, "Oyunla ilgili konuşmak istemiyorum. İstediğimiz futbolu sergileyemedik. Erken golle öne geçmemize rağmen sonrasında maçı koparacak fırsatları bulmalıydık. Sonucunda berabere kaldık. Avantaj kaybettik. 5 haftamız daha var. Sonunda göreceğiz. 2 haftada 4 puan kaybetti. Bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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