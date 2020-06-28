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28 Haziran 2020, Pazar
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Kötü oynadık avantaj yitirdik

Kötü oynadık avantaj yitirdik

ekibi sahasında Başkent temsilcisiyle berabere kaldı. Çimşir “ yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ligde uzun süre lider götürdüğü yarışta geçtiğimiz hafta 'e geçilen , dün sahasında A.Gücü'nü yenerek maç fazlasıyla da olsa tahta çıkmak istiyordu. Hedef hem 3 puanı almak hem de G.Saray maçı öncesi Başakşehir üzerinde baskı kurmaktı. Rakip de ligde son sırada bulunan Ankaragücü'ydü. Maça erken golle başlayan Fırtına, rakibiyle 1-1 berabere kalınca 'in morali bozuldu.

5 HAFTA DAHA VAR
Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir ortak görüş olan kötü oynadıklarını kabul etti. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, "Oyunla ilgili konuşmak istemiyorum. İstediğimiz futbolu sergileyemedik. Erken golle öne geçmemize rağmen sonrasında maçı koparacak fırsatları bulmalıydık. Sonucunda berabere kaldık. Avantaj kaybettik. 5 haftamız daha var. Sonunda göreceğiz. 2 haftada 4 puan kaybetti. yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 28.6.2020
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