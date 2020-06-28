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28 Haziran 2020, Pazar
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Daha pes etmeyeceğiz

Daha pes etmeyeceğiz

Uzun süren sakatlığın ardından ilk 11'e dönen , pes etmeyeceklerini bildirdi. Arjantinli yıldız "Öncelikle uzun süreden sonra döndüm. Ağrısız oynayabildim. Maçın genelinde baktığımız biz pes etmeyeceğiz" dedi.

Uzun süren sakatlıktan ardından ilk 11'e dönen , pes etmeyeceklerini bildirdi. Arjantinli yıldız "Öncelikle uzun süreden sonra döndüm. Ağrısız oynayabildim. Maçın genelinde baktığımız biz pes etmeyeceğiz. Biz galip gelmek istiyorduk. Bugün çok üzgün olsak da mücadelemize devam edeceğiz. Derbiyi kazanmak istiyoruz" dedi.
  1. 28.6.2020
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