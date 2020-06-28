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28 Haziran 2020, Pazar
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Başkana pasta

Başkana pasta

Başkan için kutlamaları sürüyor.

Başkan için kutlamaları sürüyor. 63 yaşına basan Ağaoğlu "Bu takımın şampiyonluğu çalındığında kendi elleriyle hayatına son verenler var. Şampiyonluğu almadan doğum günü kutlamak hakkımız değil. O insanları mezarlarında mutlu etmeliyiz" dedi.
  1. 28.6.2020
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