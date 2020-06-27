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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır YKS sınavına girdi!

'un kalecisi sınavında!

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır YKS sınavında!

'in 29. haftasında başkent ekibi Ankaragücü'nü ağırlayacak 'da başarılı eldiven bordo-mavili yönetimden izin alarak kamptan ayrıldı ve Yüksek Öğretim ’na () girdi.

Yüz binlerce öğrencinin katılığı 2020 Yükseköğretim 'na () 'un genç kalecisi da girdi.

Üniversite sınavına girerken görüntülenen genç kaleci, maske ile sınava girdiği okula giriş yaptı.

Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.

  1. 27.06.2020
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