Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır YKS sınavında!
Süper Lig'in 29. haftasında başkent ekibi Ankaragücü'nü ağırlayacak Trabzonspor'da başarılı eldiven Uğurcan Çakır bordo-mavili yönetimden izin alarak kamptan ayrıldı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.
Yüz binlerce öğrencinin katılığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da girdi.
Üniversite sınavına girerken görüntülenen genç kaleci, maske ile sınava girdiği okula giriş yaptı.
Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır YKS sınavında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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