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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Sörloth patlayacak!

Sörloth patlayacak!

'in 28. haftasında deplasmanda ile oynanan maçta 1 asist yapmasına rağmen meşin yuvarlağı rakip kaleye gönderemeyen 'un en önemli gol silahlarından Alexander Sörloth, 6 maça çıkan gol sessizliğini bozmanın peşinde.

Ligde en son gollerini 22 Şubat 2020'de deplasmanda oynanan derbisinde atan Norveçli forvet; , FK, , , ve maçlarında rakip fileleri boş geçti. Hüseyin Çimşir ile görüşen 24 yaşındaki yıldızın, "Bu maçın önemini biliyorum ve bu kez atacağım" dediği belirtildi.

  1. 27.6.2020
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