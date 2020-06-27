Jose Sosa: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan ve Ankaragücü maçıyla formasına kavuşan kaptan Jose Sosa, 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili taraftarlara umut dağıtan Arjantinli yıldız, "Henüz ligde gidecek uzun bir yol var. Bugüne kadar çok güzel bir iş yaptık. Pes edecek değiliz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
Trabzonspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, açıklamalarda bulundu.
"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"
Bordo-mavili takımda sakatlığını atlatan ve 3 maç sonra formasına kavuşan Arjantinli yıldız, "Uzun bir süreden sonra döndüm. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz ama istemediğimiz bir beraberlikti. Her zaman yolumuza devam edeceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Henüz ligde gidecek uzun bir yol var. Bugüne kadar çok güzel bir iş yaptık. Pes edecek değiliz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 00:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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