Jose Sosa: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz"

: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz

Jose Sosa: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz

'da sakatlığını atlatan ve Ankaragücü maçıyla formasına kavuşan kaptan , 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili taraftarlara umut dağıtan Arjantinli yıldız, "Henüz ligde gidecek uzun bir yol var. Bugüne kadar çok güzel bir iş yaptık. Pes edecek değiliz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Trabzonspor Kaptanı , açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"
Bordo-mavili takımda sakatlığını atlatan ve 3 maç sonra formasına kavuşan Arjantinli yıldız, "Uzun bir süreden sonra döndüm. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz ama istemediğimiz bir beraberlikti. Her zaman yolumuza devam edeceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Henüz ligde gidecek uzun bir yol var. Bugüne kadar çok güzel bir iş yaptık. Pes edecek değiliz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 00:30
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