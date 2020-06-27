Jose Sosa: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz

Trabzonspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Bordo-mavili takımda sakatlığını atlatan ve 3 maç sonra formasına kavuşan Arjantinli yıldız, "Uzun bir süreden sonra döndüm. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz ama istemediğimiz bir beraberlikti. Her zaman yolumuza devam edeceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Henüz ligde gidecek uzun bir yol var. Bugüne kadar çok güzel bir iş yaptık. Pes edecek değiliz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.